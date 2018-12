(ANSA) – ROMA, 12 DIC – “Prendiamo gol e ad ogni azione che fanno, gli avversari sono pericolosi. Dobbiamo essere compatti e cercare di accorciare. I gol subiti non sono da grande squadra”. E’ il j’accuse di Kostas Manolas, ai microfoni di Sky, dopo il ko a Plzen. “Ho sempre detto che non si difende in 4, ma in 11, per questo prendiamo sempre gol”, aggiunge il difensore greco, secondo cui “dobbiamo avere coraggio, trovare serenità e personalità per uscire da questo momento come abbiamo sempre fatto. Non abbiamo disputato una brutta gara ma, alle prime due occasioni, abbiamo preso due gol. Non possiamo dire sia solo sfortuna, ma significa che in questo momento non siamo all’altezza”.