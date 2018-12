ROMA. – ‘Tempo di libri’ cambia identità e guarda al futuro, ai giovani, alle nuove tecnologie e allo scambio dei diritti. La fiera del libro di Milano muore nella sua formula attuale, che comunque aveva conquistato 100 mila visitatori (97.240 biglietti staccati e presenze registrate) nella seconda edizione, per rinascere, forse con un nuovo nome. Ma bisognerà aspettare il 2020, con “mese ideale febbraio”, per poterla vedere realizzata, sempre a Fieramilanocity.

Una nuova identità che “fa svanire ogni possibilità di contrapposizione fra Milano e Torino” come ha detto il presidente dell’Associazione Italiana Editori, Ricardo Franco Levi, nell’annunciare oggi il nuovo profilo della manifestazione, al termine del Comitato presidenziale e del Consiglio generale dell’AIE.

“Mi hanno parlato del fatto che volevano posticipare di un anno la fiera Tempo di libri: penso che se attraverso una più armoniosa coesistenza di due eventi importanti come Milano e Torino si riesce ad avere un sistema del libro più funzionale, magari specializzandosi in diversi ambiti, questa è una cosa molto positiva. Non dobbiamo avere il concetto che c’è un unico momento per i libri, l’importante è che il settore ne venga fuori più forte e più vivace” ha commentato il ministro dei Beni Culturali Alberto Bonisoli al Forum dell’ANSA.

“Abbiamo immaginato di proiettare Tempo di Libri nel futuro. Una fiera concentrata e dedicata in via prioritaria alle nuove generazioni, ai Millennials, alla Generazione Z o Centennials, ai ragazzi fino ai 21 anni. Ai giovani lettori di oggi che saranno i lettori adulti di domani. E questo è coerente con la missione dell’AIE di creare un pubblico sempre più vasto” ha spiegato Levi.

“La seconda declinazione è di collocare la fiera sulla frontiera dell’innovazione tecnologica, graphic novel, audiolibri, video, cartoni animati. Questo porta naturalmente anche a uno sviluppo nel campo della trattazione dei diritti. Una manifestazione che si rivolge dunque anche al mondo professionale e al mondo della scuola” ha sottolineato il presidente dell’Aie.

Ogni decisione è condivisa con Fiera Milano (socio al 51%) con cui “stiamo ragionando a braccetto” e non è ancora stato deciso nulla sul nome: “Sul titolo niente è escluso”, ha detto Levi. Mentre sulla data, questione cruciale, si salta al 2020, e si sta ragionando sul mese.

“Sarà nel 2020 per motivi semplici: vogliamo avere tutto il tempo per definire il progetto nel dettaglio e nel modo migliore. Stiamo raccogliendo un grande interesse da tanti settori produttivi di ogni genere” spiega il presidente dell’AIE e aggiunge: “come mese ideale abbiamo individuato febbraio 2020. Se sarà così sarebbe bello farlo nel giorno di San Valentino”. E “con la Fiera del libro per Ragazzi di Bologna, essendo una fiera professionale, credo – ha detto Levi – ci possa essere complicità e collaborazione”.

Levi conta di “poter arrivare a presentare, entro febbraio 2019, agli associati un progetto dettagliato nelle linee costitutive e corredato da una data precisa per il 2020”. Quanto alla squadra “è un progetto nuovo e dobbiamo ragionare su questo con Fiera Milano” ha precisato. Il Salone del Libro di Torino intanto naviga in acque non molto tranquille. Ha davanti a se l’asta del marchio, il 24 dicembre.

“L’Aie non parteciperà all’asta. La cosa avrebbe avuto un senso in un progetto condiviso” ha precisato Levi. “Mi avevano segnalato una grossa problematica su Torino e abbiamo messo la tutela sull’archivio della Fondazione del Salone. Ci sono i beni e le attività culturali e queste ultime non vanno sottovalutate” ha sottolineato ancora Bonisoli al Forum dell’ANSA.

Nel futuro il presidente dell’AIE vede comunque la fine delle contrapposizioni e anzi “Milano e Torino come due pedine fondamentali del mondo delle fiere. Questo non vuol dire che tutti quelli che andranno a Torino verranno a Milano. Ogni fiera si indirizza a un pubblico specifico”. Ma, con questa nuova e precisa identità di Tempo di libri l’obiettivo è stato anche quello di “contribuire a disegnare un’immagine e una struttura di sistema nazionale delle fiere del libro che fosse armonioso, coerente e fondato su una serie di manifestazioni con una propria identità precisa” ha sottolineato Levi.

