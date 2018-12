(ANSA) – WASHINGTON, 13 DIC – Il dipartimento di stato Usa ha espresso in una nota la sua “solidiarietà alla Francia” e condanna “nei termini piu’ duri l’orribile atto di terrore a Strasburgo”. “Lodiamo il lavoro dei soccorritori e siamo pronti a fornire qualsiasi assistenza che i dirigenti francesi richiedano in questo periodo difficile”, prosegue la nota. “Restiamo impegnati a lavorare con la Francia e con i nostri alleati e partner per sconfiggere la minaccia globale del terrorismo”, si legge ancora.(ANSA).