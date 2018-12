(ANSA) – ROMA, 13 DIC – ESPN Usa sceglie i migliori 20 sportivi del 2018. Tra gli altri ci sono anche il “Pallone d’Oro” Luka Modric, LeBron James e Lewis Hamilton. E ancora: Ariya Jutanugarn, tra le eccellenze del golf al femminile. Nella lista però manca Brooks Koepka. Un’assenza che il numero 1 al mondo non ha affatto digerito. Con delle faccette sbalordite, su twitter, il campione americano ha commentato così l’esclusione tra i fenomeni scelti dall’emittente televisiva a stelle e strisce. I due successi major 2018 (US Open e PGA Championship), il CJ Cup@Nine Bridges (torneo del PGA Tour), non sono bastati al 28enne di West Palm Beach (Florida) per attirare l’attenzione della “giuria” di ESPN Usa. E in America ora monta la polemica. Con l’opinione pubblica e il mondo del golf che si sono schierati dalla parte di Koepka. (ANSA).