(ANSA) – TORINO, 13 DIC – “Guardiamo avanti, fortunati a tenere il primo posto in un giorno dove molte cose non sono andate nel verso giusto”. Leonardo Bonucci vede il bicchiere mezzo pieno dopo il 2-1 rimediato dalla Juventus a Berna con lo Young Boys, seconda sconfitta nel girone di Champions League chiuso comunque al primo posto davanti al Manchester United. “Adesso pensiamo a sabato” aggiunge su Twitter il difensore bianconero, indicando nel derby della Mole la partita per riscattare il ko di ieri sera. Quello del difensore è uno dei pochi post sui social dei bianconeri dopo la sconfitta, oltre al “fino alla fine” di Paulo Dybala, a segno nella notte di Berna.