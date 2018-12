(ANSA) – ROMA, 13 DIC – Stop al ritiro, nonostante la sconfitta in Champions League. È questa la decisione presa dalla società in seguito al 2-1 subito dalla Roma sul campo del Viktoria Plzen. La squadra di Di Francesco, rientrata nella notte dalla Repubblica Ceca, è rimasta a dormire a Trigoria e tra meno di un’ora tornerà ad allenarsi ma al termine della seduta i calciatori potranno tornare a casa. Il prossimo impegno col Genoa, domenica sera all’Olimpico, è considerato spartiacque e per questo si attende una reazione immediata.