(ANSA) – ROMA, 13 DIC – “Vincere 15 tornei sul PGA Tour ed entrare nella Hall of Fame”. Altro che pensione, Bubba Watson non ha alcuna intenzione di ritirarsi. Il 40enne di Baghdad (Stati Uniti) ha le idee chiare per il futuro. Già vincitore di 12 tornei sul massimo circuito americano, il player mancino vuole continuare a stupire sul green. “Questi sono i miei sogni – ha ammesso – e farò di tutto per realizzarli”. Ma c’è di più. Perché il Masters Champion 2012 e 2014 nei giorni scorsi ha ammesso di cullare il desiderio di partecipare alla prossima Presidents Cup in qualità di assistente del capitano (e probabilmente anche giocatore) degli Stati Uniti, Tiger Woods. E’ questa la risposta di Watson (vincitore nel 2018 di 3 tornei) a chi ipotizzava un suo ritiro imminente. (ANSA).