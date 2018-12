(ANSA) – ROMA, 13 DIC – “Se il Partito popolare europeo ha un suo candidato, Weber, si sposta a destra, quindi tiene dentro Orban, e prima o poi ci sarà anche Salvini, e il centro sinistra presenta un candidato unico, ci potrebbe essere una grande e bella battaglia alle elezioni europee”. Lo ha detto Romano Prodi a 24Mattino su Radio 24. Rispondendo a una domanda sulla debolezza dell’Europa rispetto a Stati Uniti e Cina e sulla mancanza di un leader, l’ex presidente della Commissione Ue risponde: “Le elezioni fanno i leader. Questo riporterebbe la politica in Europa, perchè negli ultimi anni c’è stata solo tecnica e burocrazia. E allora potremmo ancora parlare nel mondo. E’ molto molto difficile. Però c’è una strada per tornare a contare nel mondo, se non la percorriamo facciamo come gli Stati italiani dopo il Rinascimento: non hanno contato più nulla”.