(ANSA) – ISTANBUL, 13 DIC – Nell’anno della grande crisi della lira turca, è “dollaro” la parola più cercata su Google in Turchia. Secondo le statistiche diffuse dal gigante del web, il picco delle ricerche è stato registrato tra il 12 e il 18 agosto, cioè nei giorni in cui il crollo della valuta di Ankara rispetto alle principali divise internazionali è stato più grave, facendo temere un vero e proprio shock finanziario. Al secondo posto nelle ricerche dei turchi c’è l’espressione “albero genealogico”, alla luce di un nuovo portale molto popolare introdotto dal governo per la ricerca dei propri antenati, seguito dalla Coppa del Mondo di calcio in Russia.