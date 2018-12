(ANSA) – ROMA, 13 DIC – Si è svolta nella Sala Giunta del Coni, la presentazione del ‘Roma Archery Trophy’, tappa italiana delle Indoor World Series, nuova manifestazione ideata da World Archery che si svolgerà nel padiglione 9 della Fiera di Roma a partire da domani fino a domenica, per poi arrivare a Nimes (18 e 19 gennaio) e concludersi con la finale di Las Vegas. Via alle gare domani e sabato con le 60 frecce di ranking round che determinano il tabellone degli scontri diretti. Domenica 16 dicembre si disputeranno le eliminatorie e le finali che assegneranno il podio e i premi in denaro. In gara oltre 630 arcieri, la metà stranieri provenienti da 38 Paesi. Numerosi gli azzurri che però gareggeranno con la maglia della Società o di uno sponsor come da regole delle World Series. “E’ impressionante quanto la Fitarco – ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò -, che è un’eccellenza e ha ottenuto grandi risultati, abbia la capacità, la volontà e l’abilità di organizzare manifestazioni internazionali sul nostro territorio”.