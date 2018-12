(ANSA) – ROMA, 13 DIC – Lunedì 31 dicembre torna la manifestazione di corsa su strada competitiva sui 10 km, non competitiva sui 10 e 5 km, fiore all’occhiello di Atleticom. Giunta all’8/a edizione, l’Atleticom We Run Rome 2018 non sarà solo una festa di sport per 10 mila appassionati, ma anche un appuntamento agonistico grazie alla presenza ai nastri di partenza di alcuni straordinari atleti del panorama internazionale. In campo maschile, il nome di punta sarà l’atleta dell’esercito Daniele Meucci, campione europeo di maratona nel 2014, che torna all’Atleticom We Run Rome per la terza volta, stavolta per vincere, dopo il secondo posto ottenuto nell’edizione del 2015, alle spalle del francese Florian Carvalho e il quarto posto della passata edizione con il tempo di 29’42”, dietro il keniano James Kibet, il marocchino Jaouad Tougane l’altro italiano Stefano La Rosa. In campo femminile tutti i riflettori saranno per Lonah Chemtai Salpeter, l’israeliana fresca vincitrice dell’oro ai recenti europei di Berlino sui 10 mila metri.