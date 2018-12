(ANSA) – MILANO, 13 DIC – Carlotta Benusiglio venne strangolata “con un mezzo naturale ovvero serrando la stessa sciarpa che la donna indossava” e poi venne simulato il suicidio lasciando “il corpo, ormai cadavere, sospeso all’albero”. Lo scrivono i consulenti della Procura di Milano in una relazione depositata di recente sul caso della stilista di 37 anni trovata impiccata con una sciarpa ad un albero, a Milano, il 31 maggio 2016. In un’altra relazione, sempre depositata nei giorni scorsi, del consulente dei familiari della donna, assistiti dai legali Gian Luigi Tizzoni e Pier Paolo Pieragostini, si sostiene, in modo analogo, che la giovane morì per “strangolamento omicidiario” e poi il corpo venne appeso “per inscenare un impiccamento suicidiario”. Nell’inchiesta del pm Gianfranco Gallo il fidanzato, Marco Venturi, è indagato per omicidio volontario. Di recente, però, una perizia disposta dal gip ha concluso per la tesi del suicidio. Il pm ora dovrà decidere se chiudere le indagini e chiedere il processo per l’uomo.