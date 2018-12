(ANSA) – ROMA, 13 DIC – I brasiliani dell’Atletico Paranaense ha vinto la Coppa Sudamericana, equivalente Conmebol dell’Europa League, battendo in finale i colombiani dello Junior Barranquilla per 4-3 dopo i rigori. Il match si era chiuso sull’1-1, stesso risultato della finale di andata. Curioso il fatto che nella sfida di ieri notte lo Junior abbia sbagliato con Barrera, nei tempi supplementari, il rigore che avrebbe dato la vittoria alla sua squadra. Questo è stato l’ottavo penalty fallito in partita dal team colombiano in questa competizione. Ne aveva sbagliato uno anche nella finale di andata, con Perez. Ora l’Atletico Paranaense sfiderà il River Plate, campione della Libertadores, per la Supercoppa sudamericana.