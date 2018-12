(ANSA) – ROMA, 13 DIC – Freddezza, lucidità e consapevolezza. Simona Quadarella non sbaglia mai negli appuntamenti che contano e conquista un meraviglioso argento negli 800 stile libero del Mondiali in vasca corta. “Non ci credo ancora, ero venuta in Cina per prendere la medaglia ma sapevo che era difficile – spiega la 19enne di Roma, allenata da Christian Minotti -. Dedico quest’argento al mio allenatore e alla mia migliore amica Elisa, che dall’Italia ha fatto il tifo per me. Questo risultato vuol dire che sto bene e che posso sempre migliorare. La cinese l’ho vista solo negli ultimi 150 metri ma non ne avevo più per andarla a prendere”. La Quadarella rimane incredula anche dopo la cerimonia di premiazione e con la medaglia al collo. “E’ la medaglia che più mi aspettavo e sono veramente felice. Ho ancora ampi margini di miglioramento, come sto dimostrando soprattutto a me stessa. Ieri notte ho sognato che arrivavo terza e facevo 8’09”: sono andata anche più veloce”.