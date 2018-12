(ANSA) – ROMA, 13 DIC – “Abbiamo definito con i Monopoli l’idea di restituire il Totocalcio al sistema dello sport”. Lo ha detto Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo Sport a margine della presentazione di un libro sulla pallavolo a Palazzo Chigi. “Il Totocalcio così come è adesso – ha aggiunto – è uno strumento morente. E’ un’idea romantica: oggi non rende più niente, ai concessionari non interessa più, ci sono altre forme di scommesse. Noi invece vorremmo restituire allo sport i proventi del Totocalcio. Magari gli stessi sportivi potrebbero aiutarlo a riemergere. Tra oggi e domani questa idea può diventare realtà. Altrimenti – ha concluso Giorgetti – così come è adesso può anche chiudere”.