(ANSA) – PERUGIA, 13 DIC – Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia si presenteranno “uniti” alle prossime elezioni comunali dell’Umbria in programma a maggio e che coinvolgeranno anche Perugia. E’ quanto emerso da una riunione tra i coordinatori regionali, Virginio Caparvi, Catia Polidori e Franco Zaffini. Nel vertice – del quale riferisce la Lega – è stata ribadita la “volontà di continuare un percorso insieme per la conferma delle città già ben governate dal centrodestra e offrire un progetto di alternativa e di buon senso nelle altre che andranno al voto ed eventualmente da replicare anche in vista delle elezioni regionali nel 2020”. Per ora – è stato specificato – non sono stati fatti nomi per alcun Comune. Lega, FI e FdI hanno ribadito di volere “lavorare insieme per offrire ai cittadini progetti credibili di governo”. “I candidati sindaci – hanno sottolineato i rappresentanti dei tre partiti – dovranno essere espressione di questo messaggio politico e sceglieremo insieme quelli più capaci di allargare il perimetro della coalizione alle molte realtà civiche e territoriali”. (ANSA).