(ANSA) – BRUXELLES, 13 DIC – “Non farei mai politiche nel mio Paese e in Europa che vadano contro aspirazioni che ritengo legittime”, assicurando che queste sono “presenti”. Così il presidente francese Emmanuel Macron al suo arrivo al vertice Ue rispondendo in relazione ai gilet gialli e alle misure annunciate. Con queste ultime, in ogni caso, ha assicurato il presidente, “non viene bloccata la nostra capacità di controllare la spesa e viene mantenuto comunque il quadro delle riforme”, in particolare del sistema pensionistico e della disoccupazione.