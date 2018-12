(ANSA) – TORINO, 13 DIC – La decisione della Cassazione di respingere il ricorso della Juve, confermando l’assegnazione dello scudetto 2005/2006 all’Inter, riaccende la rivalità dei tifosi. “Le sentenze si rispettano – è il punto di vista di Massimo Giletti, tifoso bianconero -. Mi sarei aspettato dall’ Inter una maggior responsabilità, una grande società non mette in bacheca un titolo che non le appartiene”. I nerazzurri quell’anno finirono al terzo posto, ma per Giletti c’è anche una questione morale: “Ho ben presente le intercettazioni che riguardano l’Inter, non puoi prendere uno scudetto che sai di non meritare, il procuratore Palazzi purtroppo non è riuscito a portare avanti quel filone per la prescrizione”.