(ANSA) – ROMA, 13 DIC – Un tifoso del River Plate che, nella provincia di Misiones, stava festeggiando la vittoria della sua squadra nella finale della Libertadores contro i concittadini del Boca Juniors, è stato ucciso a coltellate da due supporter rivali. I fatti risalgono alla notte fra domenica e lunedì scorso, ma la stampa argentina li ha resi noti soltanto oggi, con tanto di foto del corpo del ragazzo di 21 anni che è stato assassinato. Si chiamava Exequiel Aaron Neris, stava tornando a casa dopo i festeggiamenti ed era vestito con la maglia del River. Gli è stata fatale, secondo quanto hanno appurato i medici che lo hanno soccorso, una coltellata che ha reciso l’arteria femorale.Era stato trasportato in gravi condizioni nell’Ospedale Favaloro di Villa Cabello, dove’è morto poche ore dopo il ricovero. La polizia ha trovato in un bagno pubblico il coltello usato per questo omicidio e, nell’ambito delle indagini, ha arrestato due fratelli di 18 e 22 anni tifosi del Boca Juniors: sarebbero loro gli autori del delitto.