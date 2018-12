(ANSA) – TRENTO, 13 DIC – “Le prossime 48 ore saranno decisive per valutare se è possibile intervenire chirurgicamente”. Lo spiega all’ANSA Danilo Moresco, il padre della fidanzata di Antonio Migalizzi, il reporter italiano gravemente ferito nell’attacco di Strasburgo. “Al momento resta in coma farmacologico per vedere come evolve la situazione. C’e’comunque stato un lieve miglioramento di alcuni valori”, aggiunge l’uomo parlando di un quadro che resta comunque “stazionario”.