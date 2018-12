(ANSA) – TORINO, 13 DIC – Maradona è stato il campione assoluto dell’asta di Football Memorabilia svoltasi in modalità internet live sul sito di astebolaffi.it. La rara maglia numero 9 indossata dal Pibe de Oro in Pisa-Napoli, nel campionato ’90-’91, è salita fino a 15mila euro, dopo un’accesa competizione. Lascia l’Italia per il Regno Unito, insieme alla 10 della stagione ’86-’87, venduta a 8.125 euro. Centinaia i partecipanti all’asta che da tutto il mondo si sono contesi i lotti più importanti, tra cui il primo contratto da calciatore professionista di Giampiero Boniperti alla Juventus. Se l’è aggiudicato a 6.000 euro un imprenditore torinese, non di fede bianconera. “Sono molto soddisfatto per i risultati dell’asta in generale e per quello del contratto di Boniperti in particolare – commenta l’ad di Aste Bolaffi, Filippo Bolaffi – Da tifoso juventino mi rimane un po’ di amaro in bocca per il fatto che questo pezzo non potrà fare bella mostra di sé allo Juventus Museum”.(ANSA).