ROMA – Curcuma, mango e cocco, ma anche l’inossidabile zenzero e sempre di più i semi: sono gli ingredienti più presenti nei prodotti alimentari sugli scaffali e nel carrello della spesa degli italiani perché soddisfano la voglia di esotico dei consumatori, affascinati dai prodotti contenenti ingredienti che arrivano da altri mondi, come le spezie, la frutta tropicale e le piante esotiche.

A fotografare questo trend è la nuova edizione dell’Osservatorio Immagino Nielsen GS1 Italy, che ha analizzato 60.930 prodotti alimentari di largo consumo commercializzati in Italia che segnalano in etichetta la presenza di ingredienti “benefici” e ne ha misurato le performance di vendita.

Nella “hit parade” dei 24 ingredienti benefici più diffusi e apprezzati, realizzata dall’Osservatorio Immagino sulla base dei dati dell’anno finito a giugno 2018, ci sono ingredienti già rilevati nelle precedenti edizioni dello studio e che continuano a mietere successi, ma si registrano anche molte novità.

E proprio queste “new entry” registrano i maggiori tassi di crescita: l’exploit maggiore è quello della curcuma, oggi molto trendy per i suoi benefici salutistici (e anche per il suo colore giallo, così “instagrammabile”): in un anno è arrivata a comparire nello 0,2% dei prodotti alimentari (in particolare in infusi, yogurt funzionali e the) che hanno visto crescere le vendite del 76,1%.

La curcuma ruba lo scettro di ingrediente top allo zenzero, che continua comunque a veder aumentare i prodotti in cui è presente (+73,3%), ma decisamente meno rispetto all’anno precedente (+108,4%). Tra i frutti esotici l’Osservatorio Immagino segnala il momento d’oro per i prodotti alimentari contenenti mango (+43,5% di vendite) o cocco (+8,9%), mentre cala l’interesse per quelli con la papaya (-1,7%).

Un mondo emergente è poi quello dei semi, che vengono sempre più aggiunti ai prodotti alimentari in commercio. La performance migliore è quella dei semi di zucca, presenti nello 0,2% dei prodotti con vendite in aumento del 25,7%. A tallonarli, i semi di lino (0,2% e +24,4%), i semi di chia (0,1% e +22,7%) e quelli di sesamo (0,1% e +14,6%).