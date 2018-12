(ANSA) – MILANO, 13 DIC – “Sebastian Vettel è il nostro pilota. Cosa mi aspetto da lui? Quello che mi aspetto da tutta la squadra. E’ un ragazzo che deve ancora esprimere il meglio di sé in Ferrari. Ma sono sicuro riuscirà a farlo il prossimo anno”. Il Team Principal della Ferrari, Maurizio Arrivabene, sprona Sebastian Vettel per arrivare al titolo piloti, che manca a Maranello dal 2008. “Vettel – aggiunge Arrivabene – può insegnare tanto a Leclerc. Charles lo conosco dal 2015 e abbiamo grande fiducia in lui, l’importante è che prenda il prossimo anno come un anno per imparare a conoscere la squadra. E’ un talento, ha dimostrato di andare forte, bisogna proteggerlo e fare in modo che il suo approdo in Ferrari non bruci il suo talento. Deve imparare il più possibile dal Team e da Vettel, che ha vinto 4 titoli iridati”.