(ANSA) – MILANO, 13 DIC – La Ferrari 2019 sarà presentata “il prossimo 15 febbraio”. Lo annuncia, dal palco della cerimonia per la consegna dei ”Caschi d’oro 2018” e dei ”Volanti Aci”, il Team Principal della Ferrari, Maurizio Arrivabene. A chi gli chiede se sono previsti cambiamenti nella scuderia, con un implicito riferimento a Mattia Binotto (secondo alcune voci il dt è corteggiato da altri team), Arrivabene taglia corto e risponde che “non ci saranno”: “La vera rivoluzione è rappresentata da Leclerc, un pilota molto giovane in un top team è una notizia”. Per giudicare le nuove regole invece “è troppo presto”. “E’ da mesi – ammette Arrivabene – che i tecnici ci stanno lavorando e siamo in una fase avanzata di produzione però il risultato vero, nonostante tutte le simulazioni, lo avremo solo a Barcellona, quando ci confronteremo con gli altri e con la pista”.