(ANSA) – ROMA, 13 DIC – Con l’eliminazione del Milan da parte dell’Olympiacos, sono tre le squadre italiane ai sedicesimi di finale dell’Europa League: la Lazio, che era già sicura della qualificazione prima dell’ultima giornata, Inter e Napoli, entrambe ‘retrocesse’ dalla Champions League. Queste le altre squadre qualificate ai sedicesimi: Bayer Leverkusen, Salisburgo, Zenit, Dinamo Zagabria, Arsenal, Betis Siviglia, Villarreal, Eintracht Francoforte, Genk, Siviglia, Dinamo Kiev e Chelsea (in prima fascia con Inter, Napoli, Benfica e Valencia provenienti dalla Champions); Lazio, Bate Borisov, Celtic Glasgow, Fenerbahce, Krasnodar, Malmoe, Olympiacos, Rapid Vienna, Rennes, Sporting, Slavia Praga, Zurigo (in seconda fascia con Bruges, Galatasaray, Shakhtar Donetsk e Viktoria Pilsen provenienti dalla Champions). I sorteggi si terranno lunedì prossimo a Nyon (Svizzera). Gli incontri del prossimo turno sono in programma il 14 e il 21 febbraio prossimi.