CARACAS – Le baby farfalle azzurre durante un allenamento nel proprio nido hanno ricevuto una visita speciale, quella di Babbo Natale.

L’evento é servito alla Commissione di Ginnastica del Centro Italiano Venezuelano di Caracas per festeggiare nel migliore dei modi l’epoca più bella dell’anno: il Natale. All’attività hanno partecipato tutte le categorie: Iniciacion, Básica, squadre AAU, squadre USAG, squadra XCEL e le selezioni Avanzadas e Desarrollo. Ovviamente ad essere più contente per l’evento sono state le più piccine che hanno conosciuto il signore dalla barba bianca proveniente dalla Lapponia. Oltre alla foto di rito hanno approfittato l’occasione per far conoscere i propri desideri per i regalini che vorrebbero trovare sotto l’albero.

Durante questa cerimonia natalizia, che si é svolta nel Club di Prados del Este, i genitori e tifosi delle farfalle azzurre hanno potuto apprezzare dal vivo una esibizione di ogni categoría.

Il gruppo delle ragazzine più grandi ha approfittato dell’occasione per mostrare gli artigli in vista del Campionato Nazionale di Ginnastica Artistica che andrà in scena nel palasport Ronald Story di Naguanagua, nello stato Carabobo.

(di Fioravante De Simone)