CARACAS – Il surfista venezuelano Francisco “Lolo” Bellorín si é laureato campione di tavola corta nel Panamericano che si é svolto a Punta de Roca, in Perú. Grazie a questa vittoria il domatore di onde maracayero si é qualificato per i Giochi Panamericani che si svolgeranno tra il 26 luglio e l’11 agosto 2019 a Lima, in terra inca.

Nella finale Bellorín é riuscito ad avere un punteggio di 14.17 appendendosi l’oro al collo. Alle spalle del venezuelano sono arrivati il costaricano Anthony Fillingim (12.20 punti) ed il peruviano Alonso Correa (10.70).

“Grazie a tutte le persone che mi hanno mandato messaggi di supporto. Erano due anni che non partecipavo ad una gara, in questo periodo sono stato sempre con la mia familia. Quasi quasi non venivo qui in Perù. Ma poi l’incitamento di diversi conoscenti mi hanno motivato” – ha dichiarato Francisco Bellorín a fine gara, aggiungendo – “Sono molto felice per aver vinto questa gara. Il successo significa tanto per me non solo per la medaglia d’oro, ma sopratutto per la qualificazione ai Giochi Panamericani”.

Lolo prepara tutte le sue gare nazionali ed internazionali sulle onde delle splendide spiagge di Choroní, nello stato Aragua. “Normalmente svolgo due sessioni di allenamenti in acqua, una al mattino e una nel pomeriggio. In entrambi i casi non vado oltre i trenta minuti”.

(di Fioravante De Simone)