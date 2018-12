NEW YORK. – L’onda di #Metoo travolge anche Miss Universo. Per la prima volta nella sua storia il concorso di bellezza avrà una giuria di sole donne. Lo ha annunciato l’organizzazione della 67ma edizione della kermesse, che quest’anno si svolgerà il 17 dicembre a Bangkok, in Thailandia.

Niente uomini, quindi, a giudicare le reginette provenienti da tutto il mondo, bensì una giuria composta da donne leader in settori come quello dell’imprenditoria e degli affari o anche ex Miss, tra cui Bui Simon, vincitrice del titolo di Miss Universo nel 1988 e ora ambasciatrice di buona volontà Onu.

“Questo nuovo formato – ha spiegato la presidente del concorso Paula M. Shugart – consentirà alla nostra commissione giudicante di conoscere davvero ognuna delle partecipanti. Ogni membro è una donna motivante che riflette il nostro impegno per migliorare le opportunità delle detentrici del titolo sia a livello personale che professionale per tutto l’anno, oltre ad essere un modello per queste giovani donne che saranno le leader del futuro”.

Una giuria di sole donne per Miss Universo rappresenta un ulteriore conquista del movimento #Metoo contro le molestie e il sessismo nei confronti delle donne. La rivoluzione segue di pochi mesi quella di Miss America, con la messa al bando di uno dei suoi simboli più iconici, il bikini appunto. L’addio alla gara in costume fu annunciato con un video sul profilo ufficiale Twitter del concorso e che mostrava un costume bianco mentre andava in fumo e l’hashtag #byebyebikini.

In poco più di un anno di battaglie, alla rivolta #Metoo contro il potere maschile e gli abusi ai danni delle donne in tutti i settori si sono uniti anche i volti più famosi e rappresentativi del mondo di Hollywood. Tra loro un’attrice cult come Meryl Street, che lo scorso gennaio, da una platea come quella dei Golden Globe, si rivolse contro il presidente Trump e allo stesso tempo invitò la First Lady Melania ad unirsi al movimento.

Tuttavia, in queste ore, proprio mentre si celebra il potere femminile a Miss Universo, Miss Usa Sarah Rose Summers è finita sotto accusa per comportamenti di bullismo verso un’altra concorrente. In un video live su Instagram, scherzando con Miss Australia e Miss Colombia, si prende gioco di Miss Vietnam, ridicolizzandola per il suo inglese. “Cosa ne pensate di Miss Vietnam?”, dice per poi scoppiare a ridere. “Fa finta di sapere così bene l’inglese e poi quando le fai una domanda dopo un’intera conversazione lei…”, aggiunge con sarcasmo. Successivamente è stata vista prendersi gioco anche di Miss Cambogia, sempre per le sue scarse competenze linguistiche in inglese.

(di Gina Di Meo/ANSA)