(ANSA) – PARIGI, 14 DIC – Fermato in Algeria un altro fratello di Cherif Chekatt, l’attentatore di Strasburgo. E’ quanto scrive il giornale Le Parisien, sottolineando che l’uomo si chiama Sami Chekatt, di 34 anni, schedato anch’egli con la lettera ‘S’ dei radicalizzati a rischio, oggetto di un mandato di ricerca per associazione terrorista. Questo fratello maggiore di Cherif Chekatt aveva lasciato la Francia molto prima dell’attacco al mercato di Natale, precisa il giornale. Gli inquirenti si chiedono se Cherif Chekatt non abbia beneficiato della sua o di altre possibili complicità. I genitori, altri due fratelli nonché un amico sono già stati fermati nei giorni scorsi.