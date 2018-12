(ANSA) – CASERTA, 14 DIC – Ha ucciso la mamma di 70 anni e dopo ha chiamato lo zio dicendo di aver fatto una sciocchezza. E’ accaduto ad Orta di Atella (Caserta). Fermato dai carabinieri con l’accusa di omicidio, Marco Mattiello, 40 anni; la vittima è la 70enne Filomena Sorvillo. L’uomo, che conviveva con la madre, è stato trovato in casa quando sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Marcianise guidati da Luca D’Alessandro. Stamattina il 40enne, al culmine di una lite, avrebbe afferrato la madre per i capelli per poi sbatterla più volte faccia a terra. Mattiello ha poi chiamato uno zio dicendo di aver fatto una sciocchezza. Secondo quanto emerso ha precedenti per droga e assume psico-farmaci. In passato era stato destinatario di un ordine giudiziario di allontanamento dalla casa familiare per maltrattamenti commessi ai danni dell’anziana madre, ordine poi revocato.