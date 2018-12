(ANSA) – ROMA, 14 DIC – Simona Quadarella ha mancato l’accesso alla finale dei 400 metri stile libero, al Mondiale in vasca corta che si disputa in Cina. L’azzurra, vincitrice ieri dell’argento negli 800 m., ha chiuso nona le batterie, in 4’04″94, nuotando lontano dalle prime nell’ultima batteria, senza dare mai la sensazione di trovare il ritmo giusto per rientrare in gara. La qualificazione è rimasta a mezzo secondo (4’04″51 della russa Valeriia Salamatina). “Ho faticato oggi, sono sincera. Speravo in una finale ma mi mancano tanti particolari in vasca corta – ha spiegato Quadarella – come la partenza e le virate. Se parto un metro dietro le altre è difficile poi recuperare”.