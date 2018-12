CARACAS. – La punta di oggi 14 dicembre si apre con il gruppo vocale a cappella I Neri per Caso e la loro live performance. Poi Monica Marangoni, accompagnata da Stefano Palatresi al piano, accoglie la professoressa e analista politica Michela Mercuri, per capire perché la questione Libia ci coinvolge più di altre nazioni.

Si passa alla ricerca scientifica e in particolare alla scoperta di un nuovo minerale, nominato “Fiemmeite”, con Paolo Ferretti, geologo del Museo delle Scienze di Trento ed uno degli autori di questa importante scoperta. Poi Eleonora Matarrese, racconta il foraging, la raccolta di erbe selvatiche, argomento che ha trattato nel suo libro “La cuoca selvatica: storie e ricette per portare la natura a tavola”, mentre con l’esperta di panificazione Sara Papa si parla dei dolci natalizi conosciuti in tutto il mondo.

Si prosegue con l’interpretazione di “‘Bella Italia”, brano del cantautore Giacomo Cocola, terzo classificato al Festival di Musica Italiana di New York 2018. Si chiude la puntata con un omaggio al periodo d’oro della musica leggera italiana: “Io che amo solo te” di Sergio Endrigo, interpretato dalla cantante Maria Carfora.

L’Italia con Voi va in Argentina a Buenos Aires, per la tradizionale grande festa italiana: “Buenos Aires celebra Italia”. Poi a New York, per incontrare Alessio Follone che è sbarcato nella Grande Mela, portando con se la sua passione per il pesce coltivata in Sicilia.

Programmazione Venerdì 14 Dicembre:

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK/TORONTO h17.00

BUENOS AIRES h19.00

SAN PAOLO h20.00

Rai Italia 2 (Australia – Asia)

PECHINO/PERTH h14.00

SYDNEY h17.00

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG h18.45

Per contattare la redazione di L’Italia con Voi scrivete a: litaliaconvoi@rai.it

Per contattare Rai Italia scrivete a: rai.italia@rai.it

www.raitalia.it