(ANSA) – ROMA, 14 DIC – “Ho dovuto proteggere a lungo la mia omosessualità perché in alcuni paesi in cui giochiamo tutto questo è considerato illegale”. Melissa Reid dice basta. La 31enne giocatrice di golf britannica ha deciso di fare coming out trovando il coraggio che altre sportive ancora non hanno mostrato. “Nella mia vita privata – ha spiegato – non sono potuta essere così aperta come avrei voluto. Ho protetto a lungo la mia ragazza e sono sempre stata attenta a dove portarla. Ma adesso è arrivato il momento di cambiare pagina. Vorrei vedere più donne inserite nell’organizzazione del golf, anche come spettatrici durante le gare. Così come sogno di ammirare maggiori pubblicità di atlete, perché io ho dovuto proteggere per tanto tempo la mia omosessualità per non mettere a repentaglio carriera e sponsor”. Già vincitrice di 6 titoli nel LPGA Tour, la testimonial dei diritti LGBT spera che la sua storia “possa servire per mettere fine a una grande ingiustizia. Ho sempre creduto nella lotta per l’uguaglianza”.