(ANSA) – LONDRA, 14 DIC – Wimbledon triplica: l’All England Club, l’esclusivo circolo che organizza i Championships, ha acquistato un terreno adiacente i campi di Church Road, triplicando lo spazio per le future edizioni. Dagli attuali 16 ettari, il più prestigioso Slam al mondo ne aggiungerà presto altri 30, quelli acquistati dal vicino Wimbledon Park Golf Club, per una cifra che supera i 72 milioni di euro. Un acquisto ritenuto indispensabile dai dirigenti di Wimbledon, per costruire nuovi campi e infrastrutture, ma soprattutto per accogliere (durante le due settimane del torneo) più spettatori rispetto agli attuali 40mila giornalieri. Ieri sera i 750 membri del golf londinesi hanno votato in larga maggioranza per la cessione del terreno, assicurandosi ciascuno un regalo natalizio di quasi 100mila euro.