(ANSA) – ROMA, 14 DIC – “L’importante è che la partita venga giocata con quello spirito agonistico che è fondamentale, però è molto importante che ci sia una componente di sportività. C’è molta rivalità e questo lo capisco da un certo punto di vista, l’importante è non andare oltre. Ci tengo che sia una partita di grande sportività”. Così il presidente del Torino, Urbano Cairo, ospite di Radio 24, alla vigilia del derby della Mole. “Ci sono stati degli episodi, sono accadute cose reciprocamente – ricorda cairo – non è che i nostri tifosi siano stati più o meno sportivi di altri, è un discorso generale che deve valere per tutti i casi in cui ci siano rivalità importanti. Secondo me dobbiamo cercare di stemperare le tensioni”. “E’ bello che ci siano competizione e sfottò ma andare oltre è sempre brutto e a volte succedono cose che non si dovrebbero neanche ipotizzare”, spiega Cairo che poi parla del buon momento del Toro, a 4 punti dalla zona Champions: “Non diamoci obiettivi adesso, non montiamoci la testa”.