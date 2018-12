(ANSA) – NAPOLI, 14 DIC – “La Juventus da tanti anni fa delle prestazioni fuori dal comune. Noi non molliamo, lotteremo fino alla fine per dare loro fastidio e se sbagliano loro saremo lì per provare ad approfittarne”. Lo ha detto il centrocampista brasiliano del Napoli, Allan, nel corso della presentazione del calendario degli azzurri, ispirato quest’anno alle favole. “Vincere a Napoli è un sogno – ha detto – ma noi non dobbiamo pensare alla Juventus. La Juventus è la nostra antagonista come nelle favole? Sì, ma per sconfiggerla non ci vogliono i super poteri, dobbiamo pensare a noi, fare le nostre partite al meglio e restare lì pronti ad approfittare delle opportunità”.