(ANSA) – TORINO, 14 DIC – “Contro la Juve la carica emotiva va convogliata per fare prevalere testa e gambe, ancora di più la testa”. Così Walter Mazzarri alla vigilia del derby della Mole. “La Juventus è una corazzata – osserva il tecnico del Torino – noi siamo passione e orgoglio. Ecco, vorrei vedere l’orgoglio in campo. Ce la metteremo tutta – aggiunge Mazzarri – poi ci sono tante variabili in campo, ma siamo fiduciosi. Fare bene contro la Juve aiuterebbe a proseguire in campionato con ancora maggiore fiducia. E spero che ci sostenga con calore tutto lo stadio, non solo la curva Maratona”.