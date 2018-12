(ANSA) – MILANO, 14 DIC – ”È stata una partita dolorosa, che crea difficoltà per quello che si è visto e quelle che sono le reazioni. Dovevamo fare di più però non mi sembra il caso di demolire quanto questa squadra ha fatto in un anno e mezzo”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti nella conferenza stampa alla vigilia della gara con l’Udinese. ”La squadra ha fatto bene, meritava di vincere – ha proseguito l’allenatore nerazzurro -. Quando ci sono stati i sorteggi nessuno ci dava una possibilità di passare il turno, invece abbiamo portata la qualificazione agli ultimi dieci minuti. Mi sembra ci sia la volontà di andare a demolire quanto creato, ma quanto fatto rimane lì. Questi calciatori meritano il sostegno dei tifosi”.