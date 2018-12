VENEZIA. – Test antidroga di massa per tutti gli studenti del Veneto, nella speranza di arginare il consumo di sostanze stupefacenti nelle scuole. La proposta viene lanciata oggi dall’assessore regionale all’Istruzione e formazione, Elena Donazzan, preoccupata per il “dilagare” del fenomeno.

“Ogni giorno – ha affermato Donazzan, che ha raccolto la proposta fattale da un presentatore radiofonico – assistiamo a segnalazioni della presenza di droga negli istituti scolastici. Ne parla la stampa, sui social imperversano messaggi di ogni tipo, veicolati anche da canzoni provocatorie che spopolano tra i giovanissimi. La diffusione di sostanze stupefacenti appare ormai un fenomeno di consumismo disinvolto tra i più giovani. Ragazzi e preadolescenti vanno a scuola portando nello zaino non la merenda, ma la canna di hashish o marijuana o altre sostanze stimolanti o allucinogene”.

Per l’assessore preoccupa in particolare il fatto che l’assunzione di droga “non viene percepita dai giovani come dannosa”, anche sulla base dell’ultima Relazione annuale al Parlamento, da cui emerge che questa convinzione permane in oltre la metà degli studenti, anzi “sembra sia diventato un comportamento socialmente accettabile, anzi performante”, sottolinea.

Ecco dunque la proposta di una sorta di parallelo con le visite medico-sportive: “La frequenza scolastica e lo studio – sottolinea Donazzan – dovrebbero richiedere lucidità e padronanza delle proprie capacità percettive e cognitive. Gli esiti del test dovrebbero poi essere valutati anche ai fini del voto in condotta, arrivando, se necessario, anche alla bocciatura, in presenza di uso ricorrente”.