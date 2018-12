CARACAS – El politólogo, Leonardo Morales, indicó que la elección de un presidente para Venezuela por medio de la Asamblea Nacional (AN) es una clase de “espejismo”, para desconocer el nuevo periodo presidencial de Nicolás Maduro.

Señaló que el presidente de la AN puede asumir el mandato y luego convocar a elecciones en un plazo de 30 días, pero es una opción que no tendría sentido porque el Poder Legislativo no tiene la suficiente fuerza para imponerse.

“Esto es inviable, se continúan creando espejismos y falsas expectativas sobre el 10 de enero de 2019. El 10 de enero no se va a resolver la tragedia nacional, Maduro va a ir a la Asamblea Nacional y se va a juramentar”, expresó el analista.

El profesor universitario recordó que el parlamento designó a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, pero antes de asumir el cargo tuvieron que salir de Venezuela para evitar ser privados de libertad.

Manifestó que en la actualidad las acciones que han realizado los políticos en Venezuela han sido más simbólicas que efectivas.

Morales desde su perspectiva cree que la política debe caracterizarse por su eficacia y que la opción de tener un nuevo presidente en el exilio sería inútil.

También añadió que la oposición tiene que ejecutar una presión al gobierno para que este apueste por una negociación y así se supere la confrontación de ambos grupos.

Asimismo, el politólogo, Piero Trepiccione, opinó que los diputados de la AN todavía no han decidido elegir o no a un nuevo presidente, y que estos deben cuidarse de tomar decisiones legales.

“El tema constitucional tiene un enorme peso, pero no podemos generar falsas expectativas en un momento tan delicado como el que estamos viviendo. El Gobierno está débil, pero eso no significado que no tenga el control del país”, acentuó el profesor universitario.

Argumentó que los militares han sido fundamentales para el gobierno de Maduro porque este tiene un “poder fáctico” que ha controlado cada una de las instituciones del país, y consideró que si la AN elige a un nuevo presidente esta acción seria “simbólica pero no produciría ningún efecto mágico”.

“Los simbolismos ayudan, pero no son suficientes. La AN debe convertir el descontento en una fuerza política capaz de generartransformaciones políticas en el corto plazo. Tiene que recuperar la vocería del descontento”, puntualizó.