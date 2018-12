(ANSA) – MILANO, 14 DIC – I carabinieri hanno diffuso un fotogramma in cui appare l’auto pirata che ieri mattina ha investito e ucciso in via Rombon, a Milano, il 28enne romeno Dorin Ispas. La vettura, di colore grigio, dovrebbe essere una Alfa Romeo 157 o 159. L’uomo era in sella alla propria bicicletta e stava andando a lavoro. L’incidente è avvenuto attorno alle 5.30 al confine tra Milano e Segrate, il corpo del ciclista è stato sbalzato di una decina di metri ed è finito all’interno di un cantiere. La prima a dare l’allarme è stata la fidanzata della vittima che alle 7 non lo ha visto arrivare al lavoro nella ditta di Segrate e ha chiamato i carabinieri. Intorno alle 10.30 i militari hanno trovato il cadavere grazie alla telefonata di un passante. Gli investigatori della Compagnia dei Carabinieri di San Donato Milanese chiedono a chiunque avesse informazioni utili per l’individuazione della vettura di segnalarlo al numero 02-55611100.