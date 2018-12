ROMA. – Un asse Roma-Berlino? “E’ l’idea lanciata da Salvini per correggere quell’evidente sbilanciamento verso la Francia perseguito dallo scorso governo” dice Giancarlo Giorgetti. “E’ un’idea poco lungimirante, considerato che Berlino ha rinunciato ad avere un ruolo strategico in Europa decidendo di cannibalizzare gli altri partner europei” dice la leader di FdI Giorgia Meloni.

La diversa idea di collocazione dell’Italia nello scacchiere europeo è uno dei temi su cui si arrovella il centrodestra alle prese con le diverse concezioni di sovranismo e populismo mentre proprio dai paesi europei che più si definiscono sovranisti arriva lo stop a quella ‘manovra del popolo’ voluta dal governo gialloverde.

“Le politiche sovraniste sono quelle che sta facendo Donald Trump con il suo choc fiscale, non quelle che sta facendo questo governo. Questa non è un manovra sovranista ma populista: non pensa alle generazioni future e gli lascia debiti sulle spalle” attacca la leader di FdI che ha organizzato un dibattito con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio proprio per discutere delle differenze tra Populismo e Sovranismo.

Questa, rintuzza Meloni non è una manovra sovranista neppure per quanto riguarda le infrastrutture: “Con 4 mesi di reddito di cittadinanza ci si finanzia la conclusione di un’opera strategica come la Tav! E noi abbiamo un governo con un ministro delle infrastrutture pagato per bloccarle e con un ministro del lavoro che come obiettivo ha quello di mantenere tali i disoccupati”.

Eppure è proprio sul tema del gap infrastrutturale che divide l’Italia dalla Germania che la Lega pensa di stringere l’asse con Berlino, spiega Giancarlo Giorgetti convinto che il populismo ora al governo sia quello che esprime ora il dualismo socioeconomico tra Nord e Sud.

Espressioni che finiscono per farlo litigare con Luigi Di Maio per quanto riguarda i pericoli e l’attenzione all’elettorato che guarda al reddito di cittadinanza. “Sull’asse con Berlino capisco che l’idea di Salvini possa spiazzare dopo che anche noi abbiamo alimentato il sentimento antitedesco ma è l’unico sbocco per il gap infrastrutturale e per la possibilità di finanziarlo che abbiamo. C’è una coincidenza di interessi che qualcuno dovrebbe sondare ora che gli inglesi non ci sono più ed erano il naturale contrappeso al’asse franco-tedesco”.

Insomma “si dovrebbe valutare la possibilità di avere relazioni privilegiate con la Germania dopo l’evidente sbilanciamento del precedente governo con la Francia” perché c’é “una parte d’Italia la cui economia è complementare a quella tedesca”.

Fumo negli occhi per la leader di FdI che rivendica la scelta di schierarsi con i paesi dell’asse di Visegrad. “Un governo che si dice ‘sovranista’ dovrebbe guardare a loro” e “un domani potrebbe fare da baricentro nella grande alleanza europea tra, come dice Salvini, sovranisti e populisti”.

(Di Francesca Chiri/ANSA)