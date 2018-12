CARACAS – Nella scherma mantenersi lontani da un avversario è facile e istintivo, stare vicino è più difficile; ci si deve addestrare a farlo. Quando si diventa bravi la misura si “sente”. Si avverte mentalmente la differenza fra la misura di sicurezza e l’essere dentro la misura. Grazie alla sua esperienza in questo affascinante sport lo spadaccino venezuelano Rubén Limardo (33 anni) ha saputo riempire il proprio carniere di medaglie.

Il 2018 é stato un anno spettacolare per il campione dello stato Bolívar dove ha vinto l’argento nel Mondiale che si é disputato a Wuxi, in Cina. A questo risultato vanno aggiunte le medaglie d’oro nei Giochi Sudamericani che si sono svolti a Cochabamba (Bolivia) en el Circuito Satellite in Norvegia. Ma nel 2019, il vincitore della medaglia d’oro nei Giochi Olimpici di Londra nel 2012, sogna in grande.

“Questo é stato un buon anno! Ma nel 2019 ho altre ambizioni. Il mio obiettivo é diventare il numero uno del ranking mondiale” ha dichiarato Limardo.

L’anno prossimo in molte delle gare dove sarà impegnato Rubén Limardo ci saranno in palio punti preziosi per la qualificazione ai Giochi Olimpici di Tokyo nel 2020. Evento clou dove lo spadaccino creolo vorrebe essere tra i protagonisti.

“Sto recuperandomi da un infortunio che non mi ha permesso di partecipare ad uno stage che si é svolto in Russia. Ma nonostante questo mi sono preparato a livello físico per essere al top al più presto. Il mese di dicembre lo trascorrerò qui in Venezuela, ma il due dicembre ritornerò in Polonia per poi andare in Russia dove mi allenerò per partecipare alla Coppa del Mondo in Germania”.

Nel 2019, Rubén Limardo, avrà diversi impegni top dove sicuramente dirà la sua: stiamo parlando dei Giochi Panamericani (dal 26 luglio all’11 agosto a Lima), Grand Prix di Cali e il Campionato Panamericano di scherma.

(di Fioravante De Simone)