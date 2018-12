(ANSA) – AOSTA, 15 DIC – La Valle d’Aosta è stretta nella morsa del gelo: nonostante il sole, in tutta la regione alpina sono state registrate temperatura sotto lo zero in mattinata. Spicca il -14 di Plateau Rosà e Punta Hellbronner, a 3.500 metri di quota, ma anche il -12 di Gressoney-Saint-Jean, il -10 di Cogne, il -9 dell’aeroporto Corrado Gex di Saint-Christophe. Ad Aosta e Courmayeur la minima è stata di -6 gradi, a Saint-Vincent di -5 gradi, a Donnas di -2 gradi. Nel tardo pomeriggio è previsto l’arrivo di una perturbazione che porterà una nevicata moderata a partire dai 500 metri di quota, soprattutto nella zona nord-occidentale. Le precipitazioni proseguiranno anche per tutta la giornata di domani. (ANSA).