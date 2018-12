(ANSA) – ROMA, 15 DIC – Brutta e spettacolare caduta per lo svizzero Marc Gisin della discesa di cdm di Val Gardena. All’attacco delle gobbe di cammello lo sciatore è stato sbalzato in alto ad altissima velocità finendo sbalzato due volte sulla schiena e rovinando poi nella neve per parecchi metri e ha poi perso i sensi. Subito sono partiti i soccorsi con l’ausilio dell’elicottero. La gara è stata interrotta.