(ANSA) – TORINO, 15 DIC – Zaza titolare al fianco di Belotti, Iago Falque pronto a subentrare a partita in corso. Queste le indicazioni della rifinitura mattutina del Torino in vista del derby della Mole di questa sera. L’attaccante spagnolo, in dubbio per un risentimento muscolare, dovrebbe partire dalla panchina, lasciando spazio tra i titolari all’ex di turno. Una scelta, quella di Mazzarri, che se confermata sarebbe dettata dalla necessità di non rischiare lo spagnolo, convocato ma non al meglio, per puntare sulla voglia di riscatto di Zaza, fino ad ora in ombra nel Torino. Nella Juventus, invece, il dubbio è tra chi affiancherà Chiellini in difesa tra Rugani e Bonucci, con quest’ultimo favorito.