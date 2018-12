(ANSA) – ROMA, 15 DIC – “Al di là dei discorsi tecnico-tattici, adesso la cosa più importante è ritrovare un grande spirito di squadra. Dobbiamo andare a vincere una partita importante, la gara di domani deve rappresentare un nuovo inizio, una ripartenza”. Così Eusebio Di Francesco alla vigilia della delicata sfida col Genoa. “Siamo tutti in discussione, non è un problema, fa parte del nostro lavoro e va affrontato nel modo giusto. Il tecnico e’ in discussione dalla partita col Milan…”.