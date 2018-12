(ANSA) – ROMA, 15 DIC – “Io sono abituato ad affrontare le cose e a non scappare, in tutti i sensi”. Risponde così Eusebio Di Francesco a chi gli chiede, alla vigilia della gara col Genoa, se ci sia la possibilità da parte sua di un passo indietro viste le difficoltà in cui si trova la Roma. Dopo aver escluso le dimissioni Di Francesco ha voluto ricordare che “io, al di là di essere l’allenatore della Roma, sono DiFra, e sento il dovere di dare ancora qualcosa a questa squadra che sento molto vicina”.