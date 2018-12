(ANSA) – GENOVA, 15 DIC – Per la sfida al Parma, la Sampdoria riparte dall’emozione del gol di Saponara all’Olimpico e da un pareggio raggiunto al 99′, nell’ultimo turno. “Un pareggio importante -ha detto Giampaolo- con un gol che è un colpo di genio, anche perché significa aver dato continuità ai nostri risultati e soprattutto aver sfatato un campo che ci aveva portato sempre male, dove non c’era mai stata storia. Da lì ripartiamo per continuare a migliorarci”. Contro i gialloblù una sfida completamente diversa. “affrontiamo una squadra che ha fatto un percorso importante -ha aggiunto il tecnico. Li abbiamo affrontati in amichevole quest’estate ma la squadra attuale è completamente nuova e cambiata. Ha acquisito certezze, raccogliendo fuori casa risultati importanti in campi difficili, vincendo con il Genoa, l’Inter e il Torino in trasferta. Sarà una partita dura e difficile. Domani ci sarà da aver pazienza, dovremo mettere in campo qualità ed essere attenti”.