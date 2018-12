(ANSA) – EMPOLI (FIRENZE), 15 DIC – Cinque stagioni in maglia viola non si possono dimenticare. Beppe Iachini ha giocato nella Fiorentina dal 1989 al 1994, per qualcosa come 126 presenze. Non può essere una partita come le altre, questo derby, per l’allenatore dell’Empoli. Non lo è neanche per i quasi mille tifosi che domani raggiungeranno lo stadio Franchi. Il tecnico Iachini sul suo ritorno al Franchi il tecnico non parla molto: “Mi piace poco parlare di me – spiega – , ho vissuto una pagina importante della mia vita nella Fiorentina. Ho un rapporto importante con l’ambiente”. Iachini sa quanto sia sentito il derby a Empoli: “Cercheremo di fare una grande partita. Questa è una gara che si prepara da sola dal punto di vista emotivo. Sono curioso di vedere i ragazzi in una partita difficile come questa, ci vuole gara perfetta. Servirà grande personalità per affrontare al meglio la sfida. L’accoglienza del Franchi? Spero sia bella come sempre ed è la più bella testimonianza del lavoro che uno fa e soprattutto di come si comporta”.